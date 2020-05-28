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Степанов працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медреформи

Степанов працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медреформи
13:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.

На традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо протидії поширенню коронавірусу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медичної реформи.

“Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медичної реформи для розробки достатнього фінансування лікарень та медиків у період виходу з кризи, а з наступного року — переходу на нову, покращену систему медицини, яка забезпечить роботу медзакладів та фахівців”, — повідомили в пресслужбі.

Зазначимо, раніше Степанов розповів, що налаштований провести комплексну медичну реформу, виходячи з об’єктивної ситуації в державі.

Тому, за його словами, нове керівництво МОЗ приділяє багато уваги роботі з регіонами та безпосередньому спілкуванню з медиками на місцях.

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МОЗ, Степанов, Медреформа.
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