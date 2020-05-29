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Дощі та до 27 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та до 27 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні
09:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

По Україні сьогодні знову пройдуть дощі, повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла. 

"29 травня в Україні часом дощі, місцями грози, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині подекуди значний дощ, у південних областях без істотних опадів", - зазначили синоптики.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 14-19°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 22-27°.

Нагадаємо, метеорологи дали прогноз погоди на початок літа.

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Все по темі:

Синоптики, Прогноз погоді, Україна, Дощі, Регіони.
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