Зеленський привітав українських миротворців із професійним святом

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Про це йдеться у вітанні Президента України Володимира Зеленського українським миротворцям — учасникам миротворчих операцій ООН,.

"Сьогодні ми віддаємо шану самовідданості й самопожертві військовослужбовців і цивільного персоналу, які несуть нелегку службу по всьому світу, виконуючи благородну місію із підтримання міжнародного миру та безпеки. Високий професіоналізм та бездоганні морально-ділові якості українських миротворців, достойне виконання ними завдань у неспокійних куточках нашої планети гідно оцінені всіма державами-членами ООН.

За словами Президента, у "час надзвичайних викликів для нашої держави Україна не тільки не полишатиме участь в операціях ООН, а й надалі посилюватиме свій внесок у міжнародний мир та безпеку. Вічна пам’ять та слава усім, хто віддав своє життя під час миротворчих операцій ООН".

"Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та успіхів у важливій справі, покладеній на українських миротворців. Слава українським миротворцям. Слава Україні!", - підсумував Президент.