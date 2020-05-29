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П'ятниця, 29.05.2020
В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429
В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429
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В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429

В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429
09:39 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 957 випадків;
Волинська область — 863 випадки;
Дніпропетровська область — 930 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 694 випадки;
Закарпатська область — 1147 випадків;
Запорізька область — 431 випадок;
Івано-Франківська область — 1360 випадків;
Кіровоградська область — 503 випадки;
м. Київ — 2849 випадків;
Київська область — 1535 випадків;
Львівська область — 1563 випадки;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 284 випадки;
Одеська область — 878 випадків;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1628 випадків;
Сумська область — 167 випадків;
Тернопільська область — 1145 випадків;
Харківська область — 1011 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 407 випадків;
Чернівецька область — 3259 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Статистика, Коронавірус, Інфіковані.
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