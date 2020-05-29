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Абітурієнтам розповіли, як цього року проходитиме ЗНО

Абітурієнтам розповіли, як цього року проходитиме ЗНО
09:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1” повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Цього року під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) всі мають перебувати у масках, осіб з температурою вище 37,2 не допустять до складання тестувань. 

“Раніше абітурієнти мали приблизно 30-35 хвилин для того, щоб пройти усі процедури. Цього року ми збільшили цей час, і він триватиме годину. Також запроваджено новацію - кожному учаснику ЗНО у перепустці буде зазначений маленький часовий проміжок, коли варто заходити до пункту тестування. Всіх учасників поділять на невеличкі групи і вони заходитимуть у свій час”, - зазначила Вакуленко.

За її словами, під час проведення ЗНО всі будуть у масках, але їх можна буде зняти і замінити. Абітурієнтам дозволено мати при собі санітайзери та сухі серветки. Окрім того вона зазначала, що до проходження тестування допускатимуться особи з максимальною температурою 37,2 градуси.

“Якщо в учасника ЗНО звичайна температура тіла вища норми, то йому слід взяти довідку у сімейного лікаря чи терапевта про те, що вона не пов'язана з коронавірусом, а індивідуальним станом”, - додала чиновниця.

Як повідомляв УНН раніше, Міністерство освіти і науки буде дотримуватись всіх необхідних протиепідемічних заходів та вимог під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

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Правила, МОН, ЗНО, Школярі, Абітурієнти.
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