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Шавуот 2020: історія і традиції єврейського свята

Шавуот 2020: історія і традиції єврейського свята
11:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Свято Шавуот відзначається на честь важливої події – отримання Тори та Десяти заповідей.

Сьогодні, 29 травня, євреї відзначають свято Шавуот – одне із трьох паломницьких свят, згаданих у П’ятикнижжі.

Триває Шавуот усього один день (у діаспорі – два). Відзначається він щорічно 6-го числа єврейського місяця Сиван, тобто цього року святкування почалося з вечора 28 травня і триватиме до вечора 29 травня.

На івриті слово "шавуот" означає "тижні" – сім тижнів, відлік яких починається з другого дня Песаха.

Свято Шавуот встановлене на честь важливої події  – Синайського одкровення. Цього дня у 2488 році єврейський народ отримав від Бога Тору і Десять заповідей – морально-етичну основу всієї цивілізації.

Відбулося це на горі Синай. За єврейською традицією вважається, що Тора була записана Мойсеєм безпосередньо з вуст Бога.

Свято Шавуот втілює глибоку ідею про те, що фізичне звільнення від рабства і навіть завоювання політичної свободи не мають особливого значення доти, поки не досягнута свобода духовна.

Цього дня євреї прикрашають синагоги спеціально підготовленою зеленню, виносять сувій Тори, читають розповідь про те, як вона була дарована, а також текст Десяти заповідей.

Як і багато інших єврейських свят, Шавуот відзначає не тільки певну історичну подію, а й початок нового сезону року. Він святкувався на початку сезону жнив пшениці.

Шавуот також – це день народження і річниця смерті царя Давида, тому в деяких громадах запалюють 150 свічок – за кількістю складених царем Псалмів.

Таким чином у Шавуот євреї відзначають три події: день дарування Тори, перший урожай, день народження і смерті царя Давида.

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История, Традиция, Шавуот 2020, Єврейське свято.
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