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Під Кабміном мітингують представники тергромад

Під Кабміном мітингують представники тергромад
12:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:На мітинг біля Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського у Києві зібралися представники Асоціації об’єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Усього акція зібрала близько сотні людей. Мітингувальники тримають у руках прапори Асоціації та плакати з назвами своїх ОТГ.

Вони вимагають зберегти об'єднані тергромади, адже майже 120 з них загрожує ліквідація після того, як їх не включено до оновлених перспективних планів формування територій громад областей України. Асоціація ОТГ закликає Кабмін переглянути перспективні плани формування тергромад областей.

Мітингувальники планують передати звернення до Кабміну із проханням про зустріч, на якій би представники уряду та територіальних громад обговорили план розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 травня схвалив перспективні плани формування територіальних громад Київської, Дніпропетровської, Сумської та Рівненської областей.

Згідно з проєктами розпоряджень, у Дніпропетровській області буде створено 85 територіальних громад, крім того в цій же області Першотравневу територіальну громаду буде перейменовано на Чкалівську територіальну громаду. Також у Сумській області буде створено 51 територіальну громаду, у Рівненській - 64 громади, у Київській - 69.

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Все по темі:

Протест, Митинг, Кабмин, ОТГ, Тергромади.
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