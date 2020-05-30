30 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Новини України:30 травня в народному календарі відзначається день Євдокії Свистунки та Андроніка. Цього дня підсапують картоплю та закликають дощі.

Іменини сьогодні святкують: Євдокія, Адріан, Давид.

Народні прикмети на 30 травня

– Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

– Північний вітер 30 травня віщує холодне літо.

Що можна робити 30 травня

Сьогодні до кінця вечора треба завершити всі термінові справи.

Що не можна робити 30 травня

На Євдокію з'являється велика кількість змій у лісах, тому без особливої потреби, в ліс ходити не рекомендовано.

За повір'ям, не можна йти до води 30 травня після заходу сонця, адже вам потім довгий час будуть у снах приходити русалки.