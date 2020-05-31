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У МОЗ пояснили, чому в Україні багато медиків захворіли коронавірусом

У МОЗ пояснили, чому в Україні багато медиків захворіли коронавірусом
05:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах.

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому в Україні такий великий відсоток від усіх хворих на коронавірус – 20% – становлять медики.

"Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник", – сказав він.

На думка Ляшка, цьому є пояснення - питанням профілактики внутрішньолікарняного поширення інфекційних хвороб у нашій країні досить мало приділялося уваги.

"Реєстрація випадків внутрішньолікарняних хвороб у нас була нижча від європейського рівня. Це точно. Не звертали увагу. І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне", – сказав Ляшко.

"Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато – тому що в побудованій самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів із боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова", – пояснив чільний діяч МОЗ.

Нагадаємо, станом на 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 людей, одужали 9 311.

Серед захворілих – 4 475 медиків, 34 з них померли.

 
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МОЗ, Медики, Пандемия, Коронавірус.
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