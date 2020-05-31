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Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну

Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну
09:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Щорічно 31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну, передає УНН.

Так, ВООЗ і партнери відзначають Всесвітній день без тютюну 31 травня, привертаючи увагу до пов’язаних з вживанням тютюну ризиків для здоров’я і до ефективних заходів політики щодо зниження рівнів споживання тютюну.

ВООЗ заснувала Всесвітній день без тютюну в 1987 році для залучення глобальної уваги до тютюнової епідемії та її смертельних наслідків.

Тема Всесвітнього дня без тютюну у 2020 році — “Захист юнацтва та молоді від маніпуляцій тютюнової індустрії та запобігання їх вживанню тютюну та нікотину”.

Згідно з даними ВООЗ, глобальна тютюнова епідемія вбиває понад 8 мільйонів осіб у світі, з яких більше ніж 1 мільйон не є курцями і помирають через хвороби, викликані вторинним тютюновим димом. Не меншої шкоди куріння завдає і економіці: за розрахунками експертів, щорічні економічні втрати складають 3,2% ВВП України, або близько 90 млрд грн, внаслідок ранньої втрати працездатності курцями, соціальних виплат та лікування хвороб, викликаних курінням.

“ВООЗ закликає всі країни посилити контроль над тютюном шляхом кращого регулювання, що забезпечує повне виконання Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну. Ми вітаємо діалог, який триває в Україні щодо узгодження національного регулювання з Рамковою конвенцією ВООЗ щодо контролю над тютюном та регулюванням Європейського Союзу. Дуже важливо захистити людей, зокрема молодь від реклами та маркетингу тютюнових та нікотинових виробів”, — сказав представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

“В Україні 85 000 смертей щороку пов’язані власне із курінням, і понад 14 000 — з впливом вторинного тютюнового диму. Аби зменшити можливість шкідливого впливу диму, варто збільшити кількість громадських місць, у яких буде повністю заборонено куріння, і така норма уже передбачена в законопроекті 2813”, — зазначив заступник генерального директора ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Владислав Збанацький.

Нагадаємо, за рік контрабандисти намагалися перевезти через кордон понад 4 млн пачок цигарок.

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ВООЗ, Всесвітній день без тютюну, 31 травня.
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