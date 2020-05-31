В Україні за добу підтвердились 468 випадків COVID-19

Новини України:Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області.

Станом на 09:00 31 травня в Україні зафіксовано 23 672 випадки коронавірусної хвороби (+468 випадків за добу). 708 випадків виявились летальними, за добу від COVID-19 померло 12 пацієнтів.

Про це свідчать дані РНБО. Так, на сьогодні від коронавірусної інфекції в Україні одужали 9 538 пацієнтів (+227 за добу). Наразі коронавірусною хворобою хворіють 13 426 тисяч осіб. 58 843 пацієнти – під підозрою.

Найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області (3349), місті Києві (2985) та Рівненській області (1713).

Раніше повідомлялось, що українські лабораторії вже розпочала здійснювати тестування методом імуноферментного аналізу, результати якого демонструють наявність антитіл в організмі людини до нового коронавірусу, вже зроблено близько 6,3 тис. ІФА-тестів.