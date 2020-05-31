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Через пандемію COVID-19 кількість бідних дітей в світі зросте на 15%

Через пандемію COVID-19 кількість бідних дітей в світі зросте на 15%
10:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому ЮНІСЕФ та Міжнародним альянсом "Врятуємо дітей", передає УНН.

Пандемія COVID-19 спровокує зростання до кінця 2020 року кількості дітей, що живуть у бідності, у всьому світі на 86 мільйонів або на 15%, а в Європі і Центральній Азії - на 44%. 

"Через пандемію COVID-19 до кінця 2020 року кількість бідних дітей в усьому світі зросте на 86 мільйонів, або на 15 відсотків, а в Європі і Центральній Азії - на 44 відсотки", - йдеться в дослідженні.

Його автори попередили, що якщо не вжити термінових заходів щодо захисту сімей від наслідків коронавірусу, то загальна кількість дітей, що живуть за межею бідності в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, до кінця року сягне 672 млн. Майже дві третини цих дітей - з країн Африки на південь від Сахари і Південної Азії.

Однак ця проблема не обійде боком й інші регіони світу. Так, у країнах Європи і Центральної Азії кількість бідних сімей з дітьми збільшиться, можливо, навіть на 44%. А в країнах Латинської Америки і Карибського басейну їх стане на 22% більше, ніж до пандемії.

Збіднілі на тлі коронакризи сім'ї навряд чи зможуть прогодувати дітей, оплатити їхнє навчання і лікування. Це призведе до росту дитячих шлюбів і експлуатації дітей - як трудової, так і сексуальної, відзначається в дослідженні.

З метою боротьби з COVID-19 і пом'якшення наслідків пандемії для дітей з бідних сімей Міжнародний альянс "Врятуємо дітей" і ЮНІСЕФ закликають якомога швидше значно розширити системи і програми соціального захисту. Вони рекомендують налагодити систему безплатного шкільного харчування і виплачувати бідним сім'ям допомоги на дітей.

Нагадаємо, в ООН заявили, що коронавірус спричинив кризу з правами людини.

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Пандемия, ЮНИСЕФ, Covid-19, Бідність дітей.
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