З 1 червня запрацюють спортзали та поновляться міжобласні перевезення

Новини України:З 1 червня в рамках пом'якшення карантинних заходів в Україні запрацюють спортзали та відновляться міжобласні перевезення.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 червня в нас наступний етап пом'якшення карантинних заходів. Відзавтра буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів", - сказав Степанов і уточнив, що 1 червня також відкривається міжобласне сполучення.

За його словами, МОЗ надало свої рекомендації щодо роботи спортзалів, фітнес-центрів, міжобласного сполучення.

"Якщо ми кажемо про користування спортзалами, фітнес-центрами, то в обов'язковому порядку рекомендовано на входах проводити термоскринінг. Якщо температура людини 37,2 та вище, то вона не може допускатися. Також ми рекомендуємо, щоб у спортзалах дотримувалися норми 1 людина на 10 кв.м, обов'язково щоб були антисептики на вході до закладів", - сказав Степанов.

Він додав, що працівники спортзалів повинні носити маски або респіратори.

"Функціонування басейнів дозволено також з певними обмеженнями щодо кількості людей, які перебувають на одній доріжці", - зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що на період карантину забороняється у фітнес-центрах використання багаторазових рушників, тобто треба користуватися виключно персональними рушниками, також забороняється функціонування SPA-зон та надання послуг масажу.

Очільник МОЗ нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, перехід на наступний етап послаблення можливий тільки тоді, коли область чи регіон відповідають визначеним критеріям.

"Якщо йдеться про міжобласне сполучення, то в тих областях, які не переходять на наступний етап, тобто не відповідають критеріям...таке сполучення може відбуватися з певними обмеженнями. Наприклад, перевезення в громадському транспорті можливе при заповнені не більше 50% місць, також всі пасажири повинні бути в масках або респіраторах", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, обласна влада може ухвалити рішення про припинення міжобласного сполучення на певний термін.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

З 1 червня буде поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.