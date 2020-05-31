Критерії для послаблення карантину поки не переглядатимуть

Новини України:Критерії, дотримання яких необхідне для переходу на новий етап карантину із пом'якшеними обмежувальними заходами, поки не переглядатимуться.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені здається, що кожен із цих критеріїв зрозумілий для будь-якої людини і, якщо ми говоримо про зміни цих критеріїв, то вони можуть змінюватися не в сторону пом'якшення, а навпаки - і щодо збільшення кількості тестувань, і зменшення кількості захворілих. Але на сьогоднішній день ми таке не розглядаємо", - сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що всі критерії щодо переходу на новий етап карантину "розраховані й розумні", відповідають обраній стратегії стримування захворюваності.

Степанов нагадав, що першим таким критерієм є інцидентність, тобто кількість людей, які захворіли на COVID-19, за останні 7 днів повинна не перевищувати 12 осіб на 100 тисяч населення.

Другим критерієм, за його словами, є те, що відсоток зайнятих ліжок у лікарнях першої хвилі, визначених для лікування хворих на коронавірус, становить не більше 50%.

Також він підкреслив що третім критерієм є не менше 12 тестувань на 100 тисяч населення за останні 7 днів.

Як повідомлялося, станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, із них за останню добу - 468 нових випадків. Кабінет Міністрів із 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.