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Завтра в Україні знов пом'якшують карантин

Завтра в Україні знов пом'якшують карантин
12:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Степанов нагадав, що з 1 червня буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

З 1 червня буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що в Україні з 1 червня дозволяється перейти до наступного етапу пом’якшення карантину.

«Буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту», - сказав Степанов.

При цьому він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо користування спортзалами, фітнес-центрами та басейнами. «Якщо ми кажемо про користування фітнес-центрами, то в обов’язковому порядку рекомендовано на вході проведення температурного скринінгу. У випадку, коли температура людини 37,2° C і вище, то ця людина не може допускатися до спортивних занять», - наголосив Степанов.

За його словами, також рекомендовано перебування однієї особи на 10 кв. м. Степанов нагадав, що обов’язково на вході до закладу мають бути антисептики, якими повинні користуватися відвідувачі. Крім того, працівники закладів повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор.

«Функціонування басейнів дозволено з певними обмеженнями щодо кількості людей, які перебувають на одній доріжці. На період карантину забороняється в фітнес-центрах використання багаторазових рушників, тобто треба користуватися виключно персональними рушниками. Також забороняється використання спа-зон», - зазначив Степанов. При цьому він наголосив, що не у всіх областях послаблено карантин.

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МОЗ, Карантин, Степанов, Україна, Пом'якшення.
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