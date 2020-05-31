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Безконтактні навчання: розповіли деталі про новий формат "Сі Бриз"

Безконтактні навчання: розповіли деталі про новий формат "Сі Бриз"
12:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Цього року в умовах загальносвітової епідеміологічної ситуації підготовка та, власне, проведення навчань зазнали суттєвих форматних змін - це торкнулося і багатонаціональних навчань "Сі Бриз-2020".

Протягом тижня в Одесі тривала фінальна конференція планування багатонаціональних навчань “Сі Бриз-2020”, де провели остаточне узгодження планів, складу учасників та районів проведення маневрів, вказали у відомстві.

“Від імені командувача ВМС ЗС України ми звернулися до командування 6-го флоту США з пропозицією змінити формат "Сі Бризу“ у зв’язку з пандемією коронавірусу. Вони повністю підтримали нашу ініціативу, адже головне — це збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Тож на нас цього року очікує так званий безконтактний "Сі Бриз“. Що це означає? Мова йде про те, що з плану навчань повністю виключено берегову фазу, щоб військовослужбовці країн-партнерів та учасників "Сі Бризу“ не контактували між собою, а також, аби не розгортати багатонаціональний штаб”, — пояснив керівник навчань з української сторони капітан 1 рангу Олексій Доскато.

З його слів, таким чином, змінилася кількість країн-учасниць, які братимуть участь у навчаннях. "Сьогодні їх близько 10“, - додав він.

Навіть традиційно публічні церемонії закриття та відкриття навчань цього року висвітлюватимуться тільки через трансляцію на офіційній сторінці навчань у Facebook.

Морський компонент пройде у вигляді кількаденних спільних маневрів у відкритому морі. Там відбудеться зустріч у так званій точці рандеву та виконання вправ. Кораблі країн-партнерів заходитимуть в українські порти виключно за необхідності дозаправки. Звісно, без будь-якого контакту з цивільним населенням.

Як заведено, завершуватиметься морське тренування фотексом — спеціальною вправою, коли весь інтернаціональний корабельно-катерний склад вишикується в морі із розгортанням національних прапорів. Привітавши і подякувавши один одному, кораблі розійдуться за завданням своїх командувань.

Практична фаза навчань скорочена до одного липневого тижня.

Раніше УНН повідомляв, що "Сі Бриз-2020" відбудеться тільки в морській фазі через коронавірус.

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Формат, Держприкордонслужба, Зміни, Си Бриз-2020.
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