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Протягом тижня продовжила зростати кількість безробітних

Протягом тижня продовжила зростати кількість безробітних
13:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це йдеться у економічному огляді тижня від НБУ, передає УНН.

 Протягом тижня з 22 по 28 травня кількість офіційних безробітних в Україні продовжила зростати, перевищивши пів мільйона людей. 

"Кількість зареєстрованих безробітних продовжила зростати, перевищивши 500 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас протягом тижня пропозиція робочої сили відновилася до докарантинного рівня.

"Інтерес до пошуку роботи відновився до докарантинного рівня. Попит на робочу силу також відновлювався у всіх сферах, але все ще залишався суттєво нижчим, ніж до карантину", - додали у НБУ.

При цьому за тиждень економічна активність в низці секторів відновлювалася, однак наразі досить повільно.

Як вказано, спад у виробництві електроенергії стабілізувався (за оцінкою НБУ, у травні становитиме -10,6% р/р, на рівніпопереднього місяця), що передусім свідчить про все ще слабкі показники промисловості.

"Натомість триває відновлення роботи кафе та ресторанів та зростає кількість реєстрації ФОП, що є ознакою активізації малого бізнесу та сектору послуг", - сказано в огляді.

Що стосується фінансового ринку, то протягом тижня попит та пропозиція на валютному ринку були практично збалансованими. "Відповідно НБУ протягом більшої частини тижня не виходив з інтервенціями. Після періоду зміцнення, обмінний курс гривні скоригувався у бік знецінення", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом експертів, безробіття в Україні цього року зросте до 9,4%.

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НБУ, Статистика, Безробітні, Кількість, Зростання.
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