У ЗСУ за добу не реєстрували нових випадків коронавірусу

Новини України:Всього за час пандемії одужало 111 осіб, летальних випадків – 4.

За минулу добу у ЗСУ не зареєстрували жодного нового випадку COVID-19, загалом хворіють 118 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

"У ЗСУ тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Так, станом на 10:00 1 червня у ЗСУ хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало 111 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 148 осіб.

"За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, станом на 31 травня у Збройних силах України на коронавірусну хворобу на ранок 31 травня хворіють 118 осіб, з початку пандемії 111 осіб одужали, а четверо померли.