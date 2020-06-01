Новини України:АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на місця у плацкартних вагонах пасажирських поїздів.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик у Facebook.

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків на плацкартні вагони. Тут ми пішли назустріч пасажирам. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце. На даний момент таких вагонів - 20", - написав Юрик.

Він додав, що в плацкартних вагонах так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць.

Як повідомляв Укрінформ, "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух пасажирських поїздів у західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.