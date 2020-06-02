Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів

Новини України:Востаннє інвентаризація лісів проводилась в Україні в 2011 році.

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до лісового кодексу України, який передбачає проведення інвентаризації українських лісів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №2379 проголосували 322 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У пояснювальній записці до документа сказано, що обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений у розмірі близько 9 млн грн щорічно. Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в окремі роки, що зумовлено необхідністю придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки.

Як зазначила заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ірина Ставчук, в останній раз інвентаризація лісів проводилась в Україні у 2011 році, тому зараз немає повної інформації про стан лісового фонду країни.

Довідка УНІАН. В Україні з квітня 2015 року діє 10-річний мораторій на вивезення лісу-кругляка за межі території України з метою збереження українських лісів від масової вирубки.

При цьому Держлісагентство і профільні асоціації неодноразово закликали уряд зняти мораторій через його неефективність.

На сьогодні лісогосподарську галузь і експорт в Україні регулює Закон «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».