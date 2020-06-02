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Вівторок, 02.06.2020
Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня
Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня
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Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня

Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня
17:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Після 22 червня в Україні будуть переглядати карантин, він адаптивний, проте, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту. 

“Зараз він буде тривати до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом’якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні — ми знову-таки будемо переглядати карантин. Він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту”, — зазначив він.

Також за його словами, буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів.

“Перші культурні установи будуть дозволені з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 кв. метрів”, — додав Ляшко.

Окрім того, він акцентував увагу на тому, що є ризик того, що у дитячих літніх таборах і санаторіях є ризик, того що коронавірус об’єднається з кишковою інфекцією.

“Під час літнього відпочинку в дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об’єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих коронавірусною інфекцією. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку”, — підсумував він.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, на якому етапі нині перебуває перебіг епідемії COVID-19 в Україні.

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Ляшко, МОЗ, Карантин, Зміни.
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