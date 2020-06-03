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COVID-19: у світі хворобу перемогли майже три мільйони людей

COVID-19: у світі хворобу перемогли майже три мільйони людей
03:31 Сьогодні Телеграф УНИАН

Новини України:У світі в 213 країнах діагностовано 6 468 823 випадків захворювання на коронавірус, 2 953 208 пацієнтів вже одужали, 381 593 померли.

У світі 2 953 208 людей одужали після зараження COVID-19, ще понад 381 тисяч померли.

Такі дані оприлюднив сайт Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Найбільше тих, хто поборов хворобу, зареєстровано у США – 622 тисяч. В Бразилії одужали 211 тисячі осіб, у Росії – 186 тисяч, у Німеччині – 166 тисяч, в Італії – 160 тисяч, у Туреччині – понад 129 тисяч.

У світі в 213 країнах діагностовано 6 468 823 випадків захворювання на коронавірус, 2 953 208 пацієнтів вже одужали, 381 593 померли. 

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Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 1 879 211 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 555 129 хворих, на третьому Росія, де 423 741 пацієнтів з коронавірусом.

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Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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