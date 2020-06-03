Погода на сьогодні: в Україні пройдуть дощі, температура до +21°

Новини України:Опадів не буде лише в східних областях.

У середу, 3 червня, в Україні пройдуть дощі, температура до +21°.

Погода на сьогодні. На сході практично без опадів. температура вночі до +10°, вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Вночі температура до +8°, вдень до +20°.

На заході України також очікуються опади. Температура вночі до +5°, вдень до +15°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура вночі до +8°, вдень до +18°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до +6°, вдень до +21°.

За народним прогнозом, 3 червня - Костянтина, Олени. Якщо у цей день буде дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою. Який день Олени - такою буде й осінь.