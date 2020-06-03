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Посадовця МОН спіймали на хабарі в 300 тис. грн

Посадовця МОН спіймали на хабарі в 300 тис. грн
09:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки України затримали під час одержання 300 тис. грн неправомірної вигоди. За даними слідства, кошти посадовець вимагав за перемогу у конкурсі з призовим фондом у 3 млн грн.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 затримано генерального директора одного з Директоратів Міністерства освіти і науки України під час одержання 300 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, посадовець Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що посадовця затримали під час одержання 5 тис. доларів США та 165 тис. грн.

“У приміщенні директорату Міністерства освіти і науки України проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру”, - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області. Загалом посаду голови Харківської ОДА шахраї "оцінили" в мільйон доларів.

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МОН, Хабар, Посадовець, Спіймали.
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