Народний синоптик дав прогноз погоди на червень

Новини України:Народний синоптик прогнозує, що наприкінці червня температура підніметься вище +30 градусів.

У червні 2020 в Україні очікується спекотна погода, температура підніметься вище +30 градусів.

Про це народний синоптик Леонід Горбань розповів "Обозревателю".

За його словами, небувало холодний травень поточного року безпосередньо пов'язаний з циклом сонячної активності.

"Вся справа в сонці. В 11-річному циклі сонце знаходиться на найнижчому активному рівні. Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На сонці немає жодної плями", - розповів синоптик.

Горбань також розповів, що перший місяць літа в Україні буде теплим. До 5 червня повітря вдень прогріватиметься до +17...+19 градусів.

"Потім температура різко йде вгору. Починаючи з 8 по 20 червня температура буде на рівні +26...+28 градусів. З 21 червня до кінця місяця температури будуть на рівні +31...+34", - прогнозує народний синоптик.

Він також розповів, коли в Україні пройдуть дощі. До 7 червня, потім з 10 по 13 червня, далі з 17 по 19 червня та з 29 по 30 червня.

Нагадаємо, на Трійцю, 7 червня, в Україні буде тепло, в багатьох регіонах пройдуть дощі.