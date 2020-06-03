Народний синоптик дав прогноз погоди на червень

У червні 2020 в Україні очікується спекотна погода, температура підніметься вище +30 градусів.
Про це народний синоптик Леонід Горбань розповів "Обозревателю".
За його словами, небувало холодний травень поточного року безпосередньо пов'язаний з циклом сонячної активності.
"Вся справа в сонці. В 11-річному циклі сонце знаходиться на найнижчому активному рівні. Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На сонці немає жодної плями", - розповів синоптик.
Горбань також розповів, що перший місяць літа в Україні буде теплим. До 5 червня повітря вдень прогріватиметься до +17...+19 градусів.
"Потім температура різко йде вгору. Починаючи з 8 по 20 червня температура буде на рівні +26...+28 градусів. З 21 червня до кінця місяця температури будуть на рівні +31...+34", - прогнозує народний синоптик.
Він також розповів, коли в Україні пройдуть дощі. До 7 червня, потім з 10 по 13 червня, далі з 17 по 19 червня та з 29 по 30 червня.
Нагадаємо, на Трійцю, 7 червня, в Україні буде тепло, в багатьох регіонах пройдуть дощі.