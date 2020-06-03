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Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти
Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти

Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти

Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти
11:13 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Апостольський піст є першим із двох літніх. Запроваджений на честь апостолів Петра і Павла цей піст вважається не суворим.

Апостольський піст у 2020 році – дата

Петрів, або Апостольський піст – це перший літній багатоденний піст, який готує християн до дня пам’яті первоверховних апостолів Петра і Павла. Звідси й назва цього посту. У народі його ще також називають Петрівка.

Щороку Петрів піст починається в різний час і триває від одного до шести тижнів. Дата його початку залежить від свята Трійці. Починається цей піст завжди у понеділок, через тиждень після Зелених свят.

Оскільки Святу Трійцю цього року відзначають у неділю, 7 червня, то Петропавлівський піст розпочнеться в понеділок, 15 червня. Але закінчується він завжди 11 липня – напередодні дня пам’яті святих апостолів Петра і Павла. Таким чином, у 2020 році піст триватиме 27 днів.

Петропавлівський піст – не суворий. Але, як і в будь-який піст, впродовж нього під забороною м’ясо, молочні продукти та яйця, а також, відповідно, страви із ними. Також на час посту рекомендується відмовитися від алкоголю та шкідливих звичок.

Загалом основу пісної трапези складає зелень і страви з неї, крупи, ягоди та гриби. Водночас у певні дні цього посту допускається певне послаблення, коли можливе вживання риби. Також дозволяється випити трішки вина у вихідні та храмові свята.

Так, щопонеділка можна їсти гарячу їжу без рослинної олії.

По вівторках, четвергах, суботах і неділях дозволяється їсти рибу.

У середу і п’ятницю потрібно дотримуватися суворого посту у вигляді сухоїдіння (можна воду, хліб, сирі овочі, ягоди та фрукти).

Апостольський піст, як і будь-який із чотирьох багатоденних постів у році, закликає до самовдосконалення, до перемоги над гріхами та пристрастями.

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Дата, Петрів піст, Що можна їсти, Апостольський піст, Апостоли Петро і Павло.
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