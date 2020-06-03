До кінця року МОЗ планує збудувати лабораторію для Інституту раку

Новини України:Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поставив завдання, щоб до кінця цього року закінчили будівництво молекулярно-генетичної лабораторії для Інституту раку.

Відповідаючи на запитання, коли закінчать реконструкцію та оснащення молекулярно-генетичної лабораторії для Інституту раку, яку будують вже чотири роки, Степанов сказав: "Станом на початок квітня у нас навіть не було проекту на реконструкцію цієї лабораторії. Вона дійсно дуже важлива, дійсно важливо її збудувати. Зараз ми закінчуємо проект, потім буде проведена відповідна експертиза і почнеться будівництво".

За його словами, за розрахунками підприємства, яке здійснюватиме цю реконструкцію, будівництво має закінчитися у січні-лютому наступного року.

"Ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця цього року", - додав Степанов.