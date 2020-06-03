Скачать
Середа, 03.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти
Петрів піст 2020 – дата, що можна та не можна їсти

До кінця року МОЗ планує збудувати лабораторію для Інституту раку

До кінця року МОЗ планує збудувати лабораторію для Інституту раку
11:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поставив завдання, щоб до кінця цього року закінчили будівництво молекулярно-генетичної лабораторії для Інституту раку. 

Відповідаючи на запитання, коли закінчать реконструкцію та оснащення молекулярно-генетичної лабораторії для Інституту раку, яку будують вже чотири роки, Степанов сказав: "Станом на початок квітня у нас навіть не було проекту на реконструкцію цієї лабораторії. Вона дійсно дуже важлива, дійсно важливо її збудувати. Зараз ми закінчуємо проект, потім буде проведена відповідна експертиза і почнеться будівництво".

За його словами, за розрахунками підприємства, яке здійснюватиме цю реконструкцію, будівництво має закінчитися у січні-лютому наступного року.

"Ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця цього року", - додав Степанов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Лаборатория, Степанов, Національний інститут раку.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Залишився тільки один хворий: Нова Зеландія майже перемогла коронавірус
02 Протести у США: демонстранти напали на українську журналістку
03 Путін підписав наказ про використання ядерної зброї
04 6 райських куточків, де можна жити за копійки
05 Протести в США: губернатор Міннесоти обіцяє "зруйнувати покоління системного расизму"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Італія відкрила кордони для туристів
Італія відкрила кордони для туристів
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Картину Айвазовського продали за майже $3 мільйони
Картину Айвазовського продали за майже $3 мільйони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся