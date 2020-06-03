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Середа, 03.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
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МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби
11:30 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, на 3 червня (станом на 9:00) в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1050 випадків;
Волинська область — 959 випадків;
Дніпропетровська область — 950 випадків;
Донецька область — 166 випадків;
Житомирська область — 780 випадків;
Закарпатська область — 1236 випадків;
Запорізька область — 463 випадки;
Івано-Франківська область — 1465 випадків;
Кіровоградська область — 523 випадки;
м. Київ — 3133 випадки;
Київська область — 1652 випадки;
Львівська область — 1830 випадків;
Луганська область — 49 випадків;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 913 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1873 випадки;
Сумська область — 174 випадки;
Тернопільська область — 1200 випадків;
Харківська область — 1131 випадок;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 469 випадків;
Чернівецька область — 3442 випадки;
Черкаська область — 416 випадків;
Чернігівська область — 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Україна, Covid-19, Коронавірусна хвороба.
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