Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам

Новини України:Передає кореспондент УНН.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №2697, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України.

Так, метою ухвалення акту є підвищення ефективності впливу на дисципліну пішоходів як учасників дорожнього руху, а також покращення рівня безпеки на автошляхах.

При цьому пропонується посилити адміністративну відповідальність для пішоходів, які своїми діями порушують правила дорожнього руху, у тому числі перебуваючи у стані сп’яніння.