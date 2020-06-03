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Трійця 2020 в Україні: традиції свята, коли та скільки відпочиватимемо

Трійця 2020 в Україні: традиції свята, коли та скільки відпочиватимемо
12:29 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Зелені свята цього року відзначатимемо на початку червня. Завдяки Трійці українці отримають додатковий вихідний.

Трійця – велике християнське свято, яке вшановує Пресвяту Трійцю: Отця, Сина і Святого Духа. У народі воно ще має назву Зелені свята.

Трійця тісно пов’язана з Великоднем, і дата її святкування цілком залежить від дати свята Світлого Христового Воскресіння. Православна Трійця настає рівно через 50 днів після Великодня. Звідси й ще одна назва свята – П’ятидесятниця.

Православний Великдень у 2020 році відзначали 19 квітня, тому свято Трійці у християн східного обряду припадає на неділю, 7 червня. Стосовно ж християн західного обряду, то день Святої Трійці цього року вони теж святкуватимуть 7 червня. Це один із рідкісних випадків, коли дати свят у католиків і православних збігаються.

В Україні це церковне свято є офіційним вихідним днем. Оскільки святковий день припадає на неділю, то вихідний автоматично переноситься на наступний за ним понеділок. Таким чином, на Трійцю у 2020 році українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 6 до 8 червня.

Трійця – свято відродження життя. З нагоди Зелених свят віряни прикрашають будинки зеленими гілками дерев і запашними травами, які символізують відродження всього живого на землі.

У день Святої Трійці, як і в інші православні свята, прийнято ходити до церкви на богослужіння. Самі храми також прикрашають квітами та рослинами, а на підлогу можуть класти свіжоскошену траву.

На Трійцю можна їсти що завгодно. Тому свято відзначали за обіднім столом, у колі сім’ї та близьких людей. Головним частуванням завжди був коровай.

У народі вірили, що якщо посвататися на Трійцю й одружитися на Покрову (14 жовтня), то сімейне життя буде довгим і щасливим.

День Святої Трійці вважається дуже важливим і радісним, тому будь-яка робота – чи то прибирання по будинку, прання або шиття, забороняється. Прибирання зазвичай влаштовують за кілька днів до свята.

Не рекомендується на Зелені свята ходити на кладовище, оскільки для цього є спеціальний день – Троїцька Батьківська субота, який передує святу.

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История, Традиция, Свято, Трійця 2020 в Україні.
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