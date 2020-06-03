Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти

Новини України:Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівниками провідних вишів країни, яка відбулася 2 червня, підписав указ про створення Ради з питань розвитку вищої освіти в Україні.

"Її завданнями, серед іншого, будуть удосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства в цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії вищих навчальних закладів, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства", - зазначив глава держави, коментуючи підписання указу, повідомляє прес-служба президента.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має розробити і затвердити до 1 листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки.

"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців - відповідно до потреб української економіки, визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані в майбутньому", - зазначив президент.

Також до 1 грудня цього року Кабмін має затвердити державну програму відновлення та розвитку мережі гуртожитків для проживання студентів.

"Студентські гуртожитки мають бути сучасними, комфортними, а головне - в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", - наголосив Зеленський.

Крім того, уряд та Інститут стратегічних досліджень спільно із Національною академією педагогічних наук України до 1 вересня 2020 року мають розробити та затвердити державну програму розвитку науково-дослідної інфраструктури в Україні та план заходів щодо популяризації природних наук і математики.

"Україна - це земля винахідників та першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розвивати науково-дослідну інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу й ручку. Це треба змінювати", - переконаний президент.

Також до 1 вересня поточного року уряд має розробити план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів. "Це дасть і важливі для економіки надходження, і сприятиме встановленню міцних міждержавних зв'язків", - вважає Зеленський.

"Хочу наголосити, що ми не зосереджені лише на вищій освіті. Найближчим часом ми проведемо зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти й разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів", - зазначив також Зеленський.

Згідно з указом, керівник Офісу президента України має у двотижневий термін подати проект положення про Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні та пропозиції щодо її персонального складу.