В Україні з'явиться День фермера 19 червня - проект указу президента

Новини України:Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.

Кабінет Міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу.

Зазначено, що реалізація цього рішення сприятиме вшануванню праці фермерських господарств і їхнього внеску в розвиток агропромислового комплексу та продовольчої безпеки України.

За даними уряду, нині в аграрному секторі економіки виробництво сільгосппродукції займає понад 76 тис. суб'єктів господарювання, із них 50 тис. сільгосппідприємства. Кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання за формою "фермерське господарство" сягає майже 47 тис. одиниць, що становить 62% від загальної кількості.