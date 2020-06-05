У Міносвіти запевнили, що призов до армії для випускників шкіл відстрочать

Новини України:Весняна призовна кампанія в цьому році змістилася на літо.

Весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася через пандемію коронавірусу і запровадженого з цієї причини карантину. Тому призов для випускників шкіл та закладів вищої освіти також почнеться пізніше.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі Hromadske.

За її словами, оскільки вступна кампанія в цьому році теж відклалася, Міносвіти досягло домовленості з Міністерством оборони України про перенесення початку призовного періоду.

"Ми говорили з колегами з Міноборони для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчив (внз), або випускники (шкіл), яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", - сказала Мандзій.

Вона також зауважила, що на сайті Міноборони опублікували інформацію про те, що призовним комісіям доручено врахувати ці обставини.

Зазначимо, військовий призов в Україні планували провести у квітні-червні. Однак, у зв'язку з карантином було ухвалено рішення змістити його на місяць.

Крім того, минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призивати на службу чоловіків віком від 18 років. Раніше призов громадян в армію починався з 20-річного віку.

Нагадаємо, в кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення по призову в армію, зазначивши, що юнаки 18-19 років можуть йти служити тільки за власним бажанням.