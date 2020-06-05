5 червня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Давид, Микита, Олександр.
Народні прикмети на 5 червня
–Багато оводів 5 червня –до гарного врожаю овочів.
–Сильно дощить – врожай буде багатим. –Цвіте горобина – літо буде довгим та спекотним.
–Птахи літають низько – наступні кілька днів втримається волога погода.
–Листя клену опускається – за кілька днів повернуться зливи.
– Глухий грім – до тихого дощу, а гучний – до зливи з градом.
Що можна робити 5 червня
На Леонтія Огуречника рекомендованосіяти огірки. Огірки висаджені в цей день найкраще підходять для засолювання.
Що не можна робити 5 червня
Сьогодні не рекомендовано мити голову після заходу сонця, аби не накликати в життя неприємностей. Якщо птахи літають низько –ще кілька днів втримається волога погода