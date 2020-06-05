5 червня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Новини України:5 червня в народному календарі згадується єпископ Синадський та преподобна Єфросинія Полоцька. Також цього дня в народі згадується Леонтій Огуречник.

Іменини сьогодні святкують: Геннадій, Давид, Микита, Олександр.

Народні прикмети на 5 червня

–Багато оводів 5 червня –до гарного врожаю овочів.

–Сильно дощить – врожай буде багатим. –Цвіте горобина – літо буде довгим та спекотним.

–Птахи літають низько – наступні кілька днів втримається волога погода.

–Листя клену опускається – за кілька днів повернуться зливи.

– Глухий грім – до тихого дощу, а гучний – до зливи з градом.

Що можна робити 5 червня

На Леонтія Огуречника рекомендованосіяти огірки. Огірки висаджені в цей день найкраще підходять для засолювання.

Що не можна робити 5 червня

Сьогодні не рекомендовано мити голову після заходу сонця, аби не накликати в життя неприємностей. Якщо птахи літають низько –ще кілька днів втримається волога погода