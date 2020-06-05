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Стогній відреагував на погроми в США зворушливою історією про дітей

Стогній відреагував на погроми в США зворушливою історією про дітей
17:34 Сьогодні Телеграф nnovosti.info Фото: Twitter

Новини України:Ведучий програми "Надзвичайні новини" Костянтин Стогній поділився зворушливою історією дружби своєї доньки і маленького темношкірого хлопчика.

Таким чином, журналіст провів паралелі з протестами, які охопили США і Європу після вбивства поліцейськими афроамериканця, і прямо натякнув на те, що людяність не розрізняє колір шкіри.

Ця історія сталася в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Стогній згадує, що за час відпочинку біля океану до них щодня навідувався хлопчик з місцевих фавел, ровесник однієї з дочок телеведучого. Він здалеку спостерігав, як грають діти, але не наважувався підійти. Він був дуже боязким, соромився на пропозицію пригоститися морозивом чи печивом. В один із днів до українських туристів прийшла і мама хлопчика, попросивши дозволу у батька, щоб діти пограли. Так і зав'язалася дружба.

Стогній згадує, що споглядаючи гру дітей думав про те, які різні шляхи їм вже підготувала доля. А разом з тим, які вони ще однакові і не зіпсовані жорстоким життям і підлою політикою, і хотілося б, щоб люди навчилися дружити, як Катя і Регор.

Продовження цієї історії не буде, зауважив в коментарі журналіст, оскільки закінчилася вона гірко.

Нагадаємо, що раніше журналіст розповідав про масштабну поліцейську операцію в фавелі Росінья на півдні Ріо-де-Жанейро. Справа в тому, що ця територія з населенням понад 100 тисяч осіб протягом десятиліть перебувала під контролем бандитських угруповань. Тому дана операція була частиною кампанії бразильської влади щодо забезпечення безпеки. Ще три роки тому, до сьогоднішніх масштабних акцій за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Стогній зазначав: при тому рівні злочинності, який в Україні, силовикам варто їздити переймати досвід операцій в Бразилію.

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Все по темі:

Дружба, Діти, Костянтин Стогній, Надзвичайні новини, Ведучий програми.
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