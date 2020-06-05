Зеленський взяв участь у першому засіданні Консультативної ради у справах ветеранів

Новини України:Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України має розробити загальнонаціональний план з вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих бійців.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час першого засідання цієї ради, повідомляє пресслужба глави держави.

Розпочинаючи зустріч, Президент висловив переконання, що зрозуміти проблеми ветеранів та сімей героїв, які загинули за незалежність нашої держави, можуть лише безпосередні учасники бойових дій.

Тому, за його словами, одним із завдань ради стане напрацювання відповідного плану роботи з подолання проблем ветеранів.

«Нам потрібен глобальний план. Нормальна, жива стратегія. Щоб ми з вами побачили: щось ми зможемо вирішити постановою уряду, щось – законом; це – за підтримки президента, а це – з бізнесом», – сказав Зеленський.

Глава держави також зауважив, що Консультативна рада, наприклад, може долучитися до напрацювання законопроєкту щодо діяльності приватних військових компаній.

«Є два проєкти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно», – зазначив Президент і додав, що Консультативна рада у справах ветеранів могла б допомогти розробити збалансований законопроєкт.

Він додав, що першочергові законодавчі напрацювання Раді варто запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

У свою чергу голова Консультативної ради Сергій Куніцин зазначив, що Рада допомагатиме владі уникати дублювання та ухвалення незбалансованих рішень.

«Для нас головне, щоб нас підтримували в тому, що стосується учасників бойових дій, сімей загиблих і військовополонених. Щоб усе це проходило наші експертні оцінки. Тоді й вам буде легше, і нам перед бійцями не соромно», – сказав Куніцин.

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Консультативна рада, яка складається з семи підгруп, збиратиметься щотижня. Перше робоче засідання має відбутися наступного тижня.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський указом від 2 червня створив Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Дорадчий орган має діяти для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України.