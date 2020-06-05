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Зеленський виступив за легалізацію приватних армій в Україні

Зеленський виступив за легалізацію приватних армій в Україні
19:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За словами президента, на цей час є два проекти закону про приватні армії, які не зареєстровані в парламенті.

Президент Володимир Зеленський виступив за підготовку законопроекту про приватні військові компанії в Україні із залученням ветеранів.

Про це йшлося під час першого засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, повідомляє прес-служба Офісу президента.

На думку Зеленського, Консультативна рада може допомогти розробити збалансований законопроект.

«Є два проекти закону про приватні армії, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно», – зазначив він.

За його словами, «першочергові законодавчі напрацювання» Раді варто запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

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Зеленский, Инициатива, Ветерани, Виступив, Приватні Армії.
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