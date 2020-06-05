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Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні українців, утримуваних РФ

Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні українців, утримуваних РФ
19:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Як повідомляє пресслужба глави держави, розмові відбулась у розвиток діалогу, започаткованого під час офіційного візиту Зеленського до Ватикану 8 лютого.

"Сторони обговорили сьогоднішню кризову ситуацію, спричинену пандемією COVID-19, насамперед гуманітарні виклики, що постали перед світом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, понтифік відзначив, що цінує прагнення України до солідарності.

"Підтримка Вашої Святості у питанні єдності, солідарності та відкритості Європи є важливою для України. Важливо вже зараз працювати над відновленням взаємної довіри та зміцненням взаємодії на континенті»", – зауважив Президент.

Він поінформував Папу Римського про успішні заходи, вжиті Україною під час карантину, зокрема про онлайн-формат навчання школярів. Було також відзначено добрий приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних обмежень.

Президент також поінформував Його Святість про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся до Святого Престолу з проханням про допомогу у визволенні українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії.

"Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення «червоних ліній» стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності", – наголосив Зеленський.

Його Святість подякував Президентові України за спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення засудженого в Італії українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Понтифік попросив Володимира Зеленського переказати вітання українському народу, до якого Папа почувається близьким серцем.

Співрозмовники також обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері. Домовлено зміцнити взаємодію у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямі.

Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України.

Як повідомлялося, боєць Нацгвардії Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андрнеа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

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Папа Римский, РФ, Зеленский, Франциск, Допомога, Прохання, Полонені, Визволення.
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