Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% "злодіїв у законі" зі всього світу

Новини України:Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

На сьогодні в Україні перебувають до 25 “злодіїв у законі”, а з-за кордону періодично навідується до країни близько 50 таких кримінальних авторитетів. Всього у світі близько 450 таких злодіїв.

“Ми говоримо про 15-25 „ворів у законі“, які перебувають в Україні, але їх заїжджає в Україну значно більше... Більшість „ворів у законі“ не українці. Це етнічні грузини, росіяни, і так далі. Українців менше 6%”, — повідомив Клименко.

“У світі десь 450 „ворів у законі“. В Україну заїжджає приблизно 50. І дуже часто ці „вори у законі“ керують злочинними організаціями на відстані: з Турції, Греції, Кіпру, Іспанії і так далії. Але вдумайтеся: 10 відсотків „ворів у законі“ осіло в Україні”, — додав він.

У липні минулого року колишній перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомляв, що в Україні перебуває 15 “злодіїв у законі”, 12 з них — доларові мільйонери.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 червня ухвалила за основу і в цілому законопроект № 2513 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, внесений та визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України.