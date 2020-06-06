Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці

Новини України:Троїцька або батьківська субота — день загального поминання спочилих, поминальна субота перед Днем Святої Трійці.

День також називають поминальною суботою. У 2020 році поминальна субота випадає на 6 червня, перед святом Трійці (7 червня). У цей день прийнято молитися за померлих рідних і близьких, проводити день в мирі та любові.

У давні часи в суботу перед святом Святої Трійці згадували всіх покійних і молилися за упокій їх душ.

Перед батьківською суботою в п’ятницю проводилася в церкві велика панахида — парастас. З ранку в суботу здійснювали заупокійну Божественну літургію, а після неї - загальну панахиду. На листках в церкві пишуть імена покійних і передають священику, для того, щоб під час молитви їх згадали.

Згідно з традиціями, до церкви потрібно принести трохи червоного вина, цукерок, різних круп і хліб. Їх після богослужіння роздадуть нужденним, але можна роздати милостиню самостійно. Після церкви люди відправляються на кладовища, наводять лад на могилах родичів, читають молитви. Помолитися за покійних також можна вдома — головне робити це щиро.

У Троїцьку суботу також можна влаштувати поминальну трапезу. Вона повинна бути невибагливою, до столу можна подати улюблені страви родича, що пішов з життя.

Існувало повір'я, що всю Троїцьку суботу русалки виходять з річок, лісів і розгойдуються на гілках беріз. Для захисту від них і водяного всю ніч уздовж берегів молодь палила багаття.

У Троїцьку суботу сійте ячмінь і коноплю — буде добрий урожай.

Дощ — до врожаю грибів і ягід, і все літо заморозків не буде.