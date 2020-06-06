Скачать
Субота, 06.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби
Президент Бразилії: США вийшли з ВООЗ, і ми теж розглядаємо цей варіант
Президент Бразилії: США вийшли з ВООЗ, і ми теж розглядаємо цей варіант
Бундесліга оштрафувала двох гравців Боруссії за стрижку з порушенням правил безпеки
Бундесліга оштрафувала двох гравців Боруссії за стрижку з порушенням правил безпеки
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах

Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці

Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
09:19 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини України:Троїцька або батьківська субота — день загального поминання спочилих, поминальна субота перед Днем Святої Трійці.

День також називають поминальною суботою. У 2020 році поминальна субота випадає на 6 червня, перед святом Трійці (7 червня). У цей день прийнято молитися за померлих рідних і близьких, проводити день в мирі та любові.

У давні часи в суботу перед святом Святої Трійці згадували всіх покійних і молилися за упокій їх душ.

Перед батьківською суботою в п’ятницю проводилася в церкві велика панахида — парастас. З ранку в суботу здійснювали заупокійну Божественну літургію, а після неї - загальну панахиду. На листках в церкві пишуть імена покійних і передають священику, для того, щоб під час молитви їх згадали.

Згідно з традиціями, до церкви потрібно принести трохи червоного вина, цукерок, різних круп і хліб. Їх після богослужіння роздадуть нужденним, але можна роздати милостиню самостійно. Після церкви люди відправляються на кладовища, наводять лад на могилах родичів, читають молитви. Помолитися за покійних також можна вдома — головне робити це щиро.

У Троїцьку суботу також можна влаштувати поминальну трапезу. Вона повинна бути невибагливою, до столу можна подати улюблені страви родича, що пішов з життя.

Існувало повір'я, що всю Троїцьку суботу русалки виходять з річок, лісів і розгойдуються на гілках беріз. Для захисту від них і водяного всю ніч уздовж берегів молодь палила багаття.

  • У Троїцьку суботу сійте ячмінь і коноплю — буде добрий урожай.

  • Дощ — до врожаю грибів і ягід, і все літо заморозків не буде.

  • З Троїцької суботи три дні не метуть, на четвертий — в будинку прибирають.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Трійця, Поминальна субота, Троїцька субота.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У віденській галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою
02 У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати
03 Зеленський виступив за легалізацію приватних армій в Україні
04 "Горизонтальний" концерт Green Grey: музиканти виступлять в Києві
05 Барселона має намір продовжити контракт з Мессі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% &quot;злодіїв у законі&quot; зі всього світу
Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% "злодіїв у законі" зі всього світу
Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся