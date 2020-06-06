Трійця 2020: як прикрасити будинок і привітати зі святом

День святої Трійці в Україні в 2020 році відзначають в неділю, 7 червня. Фіксованої дати у свята немає - його відзначають на 50-й день після Великодня (звідси його друга назва — П’ятидесятниця), тому щороку ми відзначаємо свято в новий день. В Україні Трійця 2020 є офіційним святом, тому понеділок, 8 червня, буде вихідним днем.
Традиційно на Трійцю будинки прикрашають квітами і травами, які попередньо освячують у церкві. Також на свято молоді дівчата ворожать. Кажуть, що всі зібрані в цей день трави мають незвичайну силу. Їх можна використовувати в цілющих цілях — наприклад, додавати в чай.
Привітання з Трійцею
Нехай трійця благословить,
Від лиха, зла і бід оберігає,
Виконає всі Ваші бажання,
Надії, мрії та сподівання.
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У світле свято я бажаю
Добра в сім'ю і світу в будинок.
І нехай же Трійця Свята
Зберігає любов і достаток в ньому!
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У свято Трійці великої,
Я хочу привітати вас.
Віру в серці, силу духу,
Нехай вам день чарівний дасть.
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Прийшла Трійці пора,
Я побажаю Вам добра,
Радості, любові, тепла,
Щастя щоб була гора.
***
Нехай добрі справи, тобою звершені,
Сьогодні благами потрояться.
З великим святом —
Святою Трійцею!
***
У день Трійці здоров’я, миру,
Добра і днів найщасливіших,
Прекрасних, радісних миттєвостей,
Тепла і багато натхнення.
***
Сьогодні - свято Трійці,
Нехай життя вдало складеться,
Хай щастя і любов,
Приходять знов і знов.
***
У день Святої Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Життя за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
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У день світлої Трійці бажаю я чудес
І милостей вам, посланих з Небес,
Любов’ю хай наповняться серця,
Нехай радість на вас ллється без кінця.
Душа нехай надіями живе,
І щастя вас кружляє вир,
Виблискує нехай по життю вам завжди
Зірка любові й доброти.
***
Дарую три побажання в день Трійці святий:
Залиште всі образи ви сьогодні позаду,
Слова пробачте грубі і погані справи,
Нехай душа очиститься, щоб світлим життя було.
Друге побажання — даруйте доброту,
Нехай все вчинки добрі на небі вам зарахують.
Даруйте людям промінчики душі своєї великої,
І будете зігріті ви іншою такою душею.
І третє побажання — любіть життя свою,
Нехай птахи безтурботні з ранку в вікно співають,
Хай сонце всміхається і теплий дощ стукає,
Хай щастя нескінченне ніщо не затьмарить.