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Трійця 2020: як прикрасити будинок і привітати зі святом

Трійця 2020: як прикрасити будинок і привітати зі святом
10:51 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини України:В Україні Трійця є офіційним святом, тому понеділок, 8 червня, буде вихідним днем. Пропонуємо найкращі привітання.

День святої Трійці в Україні в 2020 році відзначають в неділю, 7 червня. Фіксованої дати у свята немає - його відзначають на 50-й день після Великодня (звідси його друга назва — П’ятидесятниця), тому щороку ми відзначаємо свято в новий день. В Україні Трійця 2020 є офіційним святом, тому понеділок, 8 червня, буде вихідним днем.

Традиційно на Трійцю будинки прикрашають квітами і травами, які попередньо освячують у церкві. Також на свято молоді дівчата ворожать. Кажуть, що всі зібрані в цей день трави мають незвичайну силу. Їх можна використовувати в цілющих цілях — наприклад, додавати в чай.

Привітання з Трійцею

Нехай трійця благословить,

Від лиха, зла і бід оберігає,

Виконає всі Ваші бажання,

Надії, мрії та сподівання.

***

У світле свято я бажаю

Добра в сім'ю і світу в будинок.

І нехай же Трійця Свята

Зберігає любов і достаток в ньому!

***

У свято Трійці великої,

Я хочу привітати вас.

Віру в серці, силу духу,

Нехай вам день чарівний дасть.

***

Прийшла Трійці пора,

Я побажаю Вам добра,

Радості, любові, тепла,

Щастя щоб була гора.

***

Нехай добрі справи, тобою звершені,

Сьогодні благами потрояться.

З великим святом —

Святою Трійцею!

***

У день Трійці здоров’я, миру,

Добра і днів найщасливіших,

Прекрасних, радісних миттєвостей,

Тепла і багато натхнення.

***

Сьогодні - свято Трійці,

Нехай життя вдало складеться,

Хай щастя і любов,

Приходять знов і знов.

***

У день Святої Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Життя за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

У день світлої Трійці бажаю я чудес

І милостей вам, посланих з Небес,

Любов’ю хай наповняться серця,

Нехай радість на вас ллється без кінця.

Душа нехай надіями живе,

І щастя вас кружляє вир,

Виблискує нехай по життю вам завжди

Зірка любові й доброти.

***

Дарую три побажання в день Трійці святий:

Залиште всі образи ви сьогодні позаду,

Слова пробачте грубі і погані справи,

Нехай душа очиститься, щоб світлим життя було.

Друге побажання — даруйте доброту,

Нехай все вчинки добрі на небі вам зарахують.

Даруйте людям промінчики душі своєї великої,

І будете зігріті ви іншою такою душею.

І третє побажання — любіть життя свою,

Нехай птахи безтурботні з ранку в вікно співають,

Хай сонце всміхається і теплий дощ стукає,

Хай щастя нескінченне ніщо не затьмарить.

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Все по темі:

Вірші, Трійця 2020, Як прикрасити будинок, Привітання до свята.
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