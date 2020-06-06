Скачать
Субота, 06.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 26514 випадків коронавірусної хвороби
Демократи висунули Байдена кандидатом у президенти США
Демократи висунули Байдена кандидатом у президенти США
Майкл Джордан пожертвує 100 млн доларів на боротьбу проти расизму
Майкл Джордан пожертвує 100 млн доларів на боротьбу проти расизму
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах

У МОЗ буде створено окремий підрозділ з питань трансплантації та лікування за кордоном

У МОЗ буде створено окремий підрозділ з питань трансплантації та лікування за кордоном
12:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловив бажання, аби кількість українців, які лікуються за кордоном, постійно зменшувалася.

У Міністерстві охорони здоров’я буде створено окремий підрозділ, що займатиметься питаннями трансплантації та лікування пацієнтів за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав під час брифінгу.

"Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага по тій новій структурі, яку я на минулому тижні підписав. У нас буде окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації, питаннями лікування за кордоном", - зазначив він.

Міністр зауважив, що дуже хоче, аби кількість пацієнтів, які лікуються за кордоном, постійно зменшувалася, - щоб вони лікувалися в Україні.

"Щоб розвити саме трансплантацію в Україні. Для цього у нас все є, головне - є фахівці, які здатні робити трансплантацію. Треба тільки побудувати певну систему, яка б дозволяла це робити в Україні. Цим зараз ми і займаємося", - сказав Степанов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Трансплантация, Степанов, Пересадка органів, Відділ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У віденській галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою
02 День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
03 Поминальна субота: що потрібно знати про день напередодні Трійці
04 У ВООЗ нагадали, як правильно носити захисні маски і які краще обрати
05 "Горизонтальний" концерт Green Grey: музиканти виступлять в Києві
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
Синоптики прогнозують дощі, сильний вітер та до +29°
ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
ООС: бойовики 12 разів обстріляли українських військових, є поранені
Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% &quot;злодіїв у законі&quot; зі всього світу
Голова Нацполіції: в Україну заїжджає до 10% "злодіїв у законі" зі всього світу
Чим корисна суниця і чому її варто включити в раціон
Чим корисна суниця і чому її варто включити в раціон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся