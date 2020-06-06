У МОЗ буде створено окремий підрозділ з питань трансплантації та лікування за кордоном

Новини України:Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловив бажання, аби кількість українців, які лікуються за кордоном, постійно зменшувалася.

У Міністерстві охорони здоров’я буде створено окремий підрозділ, що займатиметься питаннями трансплантації та лікування пацієнтів за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав під час брифінгу.

"Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага по тій новій структурі, яку я на минулому тижні підписав. У нас буде окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації, питаннями лікування за кордоном", - зазначив він.

Міністр зауважив, що дуже хоче, аби кількість пацієнтів, які лікуються за кордоном, постійно зменшувалася, - щоб вони лікувалися в Україні.

"Щоб розвити саме трансплантацію в Україні. Для цього у нас все є, головне - є фахівці, які здатні робити трансплантацію. Треба тільки побудувати певну систему, яка б дозволяла це робити в Україні. Цим зараз ми і займаємося", - сказав Степанов.