У цьому році розслідувалося 400 проваджень щодо перешкоджання журналістської діяльності

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

У поточному році правоохоронцями розслідувалося більше 400 кримінальних проваджень щодо перешкоджання журналістської діяльності. Окрім того, у березні було створено робочу групу для постійного моніторингу та аналізу стану нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях цієї категорії, активізації всіх процесів у них.

“Так, у поточному році правоохоронцями розслідувалося більше 400 кримінальних проваджень цієї категорії. Завдяки вжитим додатковим заходам наразі вже завершено досудове розслідування у понад сотні таких проваджень”, — сказано у повідоленні.

Зазначається, що за порушення прав журналістів про підозру цьогоріч повідомлено майже двом десяткам осіб.

“За 5 місяців до суду вже скеровано близько 10 обвинувальних актів. За участі прокурорів у судах наразі розглядається більше п’яти десятків проваджень щодо журналістів проти трьох десятків торік. Однак цьогоріч судами постановлено лише 4 обвинувальних вироки”, — додається у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що Офіс Генерального прокурора в березні створив робочу групу для постійного моніторингу та аналізу стану нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях цієї категорії, активізації всіх процесів у них.

Справи про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, посягання на їх життя, викрадення, висловлення погроз або застосування насильства щодо них, умисного знищення або пошкодження їхнього майна — на контролі у Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у травні зафіксувала 4 інциденти фізичної агресії щодо журналістів.