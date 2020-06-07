Зеленський привітав українців з Трійцею

Новини України:Президент України Володимир Зеленський привітав українців з православним святом Трійцею і закликав цього дня не сваритися, не тримати ні на кого зла і не заздрити.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з православним святом Трійцею і закликав цього дня не сваритися, не тримати ні на кого зла і не заздрити.

"Дорогі українці, хочу привітати всіх нас з днем Святої Трійці. Вірю - всі ми будемо дотримуватися старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла й заздрити", - написав президент на своїй сторінці в Фейсбуці.

Зеленський висловив надію, щоб "кожен новий день був, як свято Трійці" і тільки в цьому випадку "зможемо зробити країну кращою".