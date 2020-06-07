МОЗ: Україна ще не виграла війну з COVID-19

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Пом’якшення карантинних заходів не означає їх повне скасування. Війну з COVID-19 Україна ще не виграла.

“Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань понад 500 осіб на добу”, — сказав Степанов.

Також міністр розповів про статистику захворювань на COVID-19 в інших країнах.

"Наприклад, рівень передачі вірусу у Німеччині останні дні перевищує критичні значення, також Китай, звідки розпочалась пандемія, оголосив про можливість нового спалаху. Ще однією країною, яка оголосила про початок другої хвилі є Південна Корея. Також Бразилія, Індія показують велику кількість захворюваності на коронавірусну хворобу", - розповів Степанов.

Він звернувся до кожного громадянина України та наполегливо попросив не нехтувати правилами, які рекомендують в МОЗ.

"Дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтеся масками, антисептиками — це все те, що буде берегти ваше здоров’я та ваше життя", - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, уряд ще більше послабив карантин в Україні з 5 червня.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано майже 27 тис. випадків COVID-19, з них 788 — летальні.