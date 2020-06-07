Шмигаль і Разумков привітали українців із Трійцею

"Від щирого серця вітаю всіх християн із благословенним святом Трійці. Цього року вся християнська спільнота відзначає це свято разом, єдиними устами та єдиним серцем прославляючи Бога", - написав глава уряду у Facebook.
Шмигаль побажав, аби Отець, Син і Святий Дух оберігали кожну сім'ю, приносячи в оселю лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в перемогу добра та світлих ідеалів.
"Нехай Господь Бог допомагає та захищає усіх нас та нашу країну", - підкреслив він.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відзначив у вітанні, що це велике християнське свято, яке вшановує Пресвяту Трійцю, і важливо, що завдяки послабленню карантину в цей день віряни зможуть потрапити на богослужіння до храмів.
"Трійця завжди символізує відродження життя, пробудження природи, є найзеленішим святом у році. Нехай цей день принесене у ваші оселі мир, злагоду та процвітання. Бажаю вам сімейного затишку, успіхів у всіх починаннях та багато щасливих посмішок навколо", - зазначив він.
Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці, або П’ятидесятницю.
Трійця, або як кажуть здавна в народі, - Зелені свята, після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Святкується завжди у неділю сьомого тижня після Великодня.