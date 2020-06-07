У МОЗ роз'яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Закуповувати маски, санітайзери та інші засоби індивідуального, захисту має адміністрація дитячого садочку.

Степанов прокоментував ситуацію, коли у певних дитсадках батьків примушують самостійно купувати засоби індивідуального захисту, наприклад паперові рушники, санітайзери, маски для вихователів, а також термометри.

“Щодо закупівлі антисептиків, масок та решти речей, які використовуються в дитячих садочках у зв’язку з рекомендаціями МОЗу та карантинними обмеженнями, які існують, це повинна робити виключно адміністрація цього закладу, власники цього закладу, або комунальні органи місцевої влади. Ніде не передбачено, щоб батьки самостійно це закуповували”, — сказав міністр.

Також на питання, як у МОЗ оцінюють вимоги певних адміністрацій дитячих садочків надавати батькам довідки з роботи та підписувати папір про те, що вони не матимуть претензій у випадку, якщо дитина захворіє на COVID-19 у садку, Степанов відповів: “Те, що стосується довідок та підписання якихось листів, то це повна самодіяльність керівництва закладу, яка не передбачена жодним нормативним документом в Україні. Тому я вважаю, що потрібно відразу скаржитися, перш за все, власнику. Якщо це комунальні заклади, то це органи місцевої влади”.

Нагадаємо, на фоні послаблення в Україні карантину з 25 травня дитячі садки поновили свою роботу.

Як повідомлялося, у МОЗ оприлюднили розгорнутий перелік правил роботи дитсадків під час карантину.