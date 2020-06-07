У МОЗ роз'яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки

Закуповувати маски, санітайзери та інші засоби індивідуального, захисту має адміністрація дитячого садочку.
Степанов прокоментував ситуацію, коли у певних дитсадках батьків примушують самостійно купувати засоби індивідуального захисту, наприклад паперові рушники, санітайзери, маски для вихователів, а також термометри.
“Щодо закупівлі антисептиків, масок та решти речей, які використовуються в дитячих садочках у зв’язку з рекомендаціями МОЗу та карантинними обмеженнями, які існують, це повинна робити виключно адміністрація цього закладу, власники цього закладу, або комунальні органи місцевої влади. Ніде не передбачено, щоб батьки самостійно це закуповували”, — сказав міністр.
Також на питання, як у МОЗ оцінюють вимоги певних адміністрацій дитячих садочків надавати батькам довідки з роботи та підписувати папір про те, що вони не матимуть претензій у випадку, якщо дитина захворіє на COVID-19 у садку, Степанов відповів: “Те, що стосується довідок та підписання якихось листів, то це повна самодіяльність керівництва закладу, яка не передбачена жодним нормативним документом в Україні. Тому я вважаю, що потрібно відразу скаржитися, перш за все, власнику. Якщо це комунальні заклади, то це органи місцевої влади”.
Нагадаємо, на фоні послаблення в Україні карантину з 25 травня дитячі садки поновили свою роботу.
Як повідомлялося, у МОЗ оприлюднили розгорнутий перелік правил роботи дитсадків під час карантину.