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В Україні розпочалось справжнє літо

В Україні розпочалось справжнє літо
13:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві метеорологічне літо розпочалось 5 червня, аж на 3 тижні пізніше кліматичного терміну. 

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура повітря 4 червня склала +13,6°С, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого — загалом 116 днів”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що згідно прогнозу Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права.

“Метеорологічне літо розпочалось 5 червня, аж на 3 тижні пізніше кліматичного терміну. Середньодобова температура повітря у Києві у п’ятницю становила +16,5°С і далі буде зростати.

Найпізніше літо за 140 років завітало до Києва 7 червня — у 1990 та 2001 роках”, - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у травні в Києві випало 230% місячної норми дощів.

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Україна, Спека, Літо, Метереологи.
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