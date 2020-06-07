Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 7 червня

Новини України:Більш ніж 6,8 мільйона людей інфіковані по всьому світу. В Україні зафіксовано майже 27 тисяч випадків коронавірусу.

Коронавірус у світі - статистика

У світі триває боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню інфекції в низці країн продовжують діяти деякі карантинні обмеження.

Від початку пандемії коронавірусу в світі зафіксовано більш ніж 6,8 мільйона інфікованих.

Понад 3 мільйони пацієнтів вилікувалися від COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусу перевищила 398 тисяч.

В Україні зареєстровано вже 26 999 випадків коронавірусної інфекції, за добу підтвердилося 485 нових випадків.

Жертвами хвороби в Україні станом на сьогодні стали 788 пацієнтів. Водночас 12 054 пацієнти одужали.

У столиці кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 наразі становить 3 418 осіб. За минулу добу виявлено ще 43 хворих.

Всього за період пандемії у Києві - 77 летальних випадків коронавірусу.