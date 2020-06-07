Україна вперше транспортує “легку техаську” нафту

Новини України:Передає УНН із посиланням на повідомлення Укртранснафти.

Сьогодні АТ “Укртранснафта” вперше транспортує “легку техаську” нафту — West Texas Intermediate (WTI).

Як повідомили у пресслужбі, після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту WTI для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу. “Легка техаська” транспортуватиметься нафтопроводом “Одеса-Кременчук”.

Крім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п’яти сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara та WTI.

Нагадаємо, у липні минулого року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara (лівійська нафта).